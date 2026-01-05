Duman 9.9ºC Ankara
AA 05.01.2026 13:46

İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'inin başka suçtan cezaevinde olduğu, 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

İstanbul Uyuşturucu
