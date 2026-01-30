Otoyol savaş alanına döndü: 2 ölü, 11 yaralı

Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TAG Otoyolu Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde havanın sisli olması nedeniyle 10 aracın karıştığı trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve yardım ekibinin sevk edildiği, kaza bölgesinin jandarma ekiplerince kordon altına alındığı bildirildi.

Yaralı vatandaşların Gaziantep ve Nizip'te bulunan hastanelere sevkinin gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "Kazanın meydana geldiği yol trafiğe Şanlıurfa istikametinde kapalıdır. Trafik Doğu gişelerinden devlet kara yoluna verilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Otoyol trafiğe açıldı

Bu arada, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda ekiplerce yaklaşık 3 saatlik çalışma yürütüldü. Temizliğin ardından otoyolun Şanlıurfa yönü yeniden kullanıma açıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin tır sürücüsü İbrahim Acen Baba ile otomobil sürücüsü Ali İhsan Akdağ olduğu bildirildi.

Vali Çeber'den yaralılara ziyaret

Öte yandan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Yaralılarla sohbet eden Çeber, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vali Çeber ile sohbet eden bir yaralı ise kazaya karıştıktan sonra otomobilinden indiğini, bu sırada arkadan gelen başka bir aracın kendisine çarptığını, bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metrenin altına düştüğünü anlattı.

Çeber, hastane çıkışı gazetecilere, kazada 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin de yaralandığını belirterek, yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Diğer yaralıların durumunun iyi olduğunu ifade eden Çeber, "Dünden bu yana yoğun yağış ve sisle ilgili uyarılarda bulunuyorduk. Neticede bu kaza da ilk belirlemelere göre sis nedeniyle yaşanıyor. Tır sürücüsünün bir dönüşü esnasında arkadan gelen binek otomobilin tıra çarpmasıyla ilk kaza yaşanıyor. Tır şoförümüz, ilk belirlemelere göre araçtan inmesi sonucu başka bir aracın çarpmasıyla rahmetli oluyor. Tüm ilgili kurumlarımız kazadan sonra olay yerine geçti. Olay yerinde temizlik çalışmaları tamamlandı, şu an trafik açıldı. Bu tür havalarda dikkatli araç sürmek gerekiyor. Rabb'im tekrarından korusun." diye konuştu.