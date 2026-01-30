Hafif Sağanak Yağışlı 10.2ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 30.01.2026 06:06

54 il için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Kıyı Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede beklenen kuvvetli sağanak ve Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden 54 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 

Yağışların, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Manisa, Tunceli ve Bingöl çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı ve Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney, zamanla Trakya'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

