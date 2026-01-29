Hafif Sağanak Yağışlı 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.01.2026 16:41

İstanbul'da cezaevi nakil aracı devrildi: 19 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da İl Jandarma Komutanlığına ait mahkumları taşıyan cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada, 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

İstanbul'da cezaevi nakil aracı devrildi: 19 yaralı
[Fotograf: AA]

Hasdal-Kemerburgaz yolunda İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halinde olan cezaevi nakil aracı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracının devrildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul Valisi Gül: Depreme dayanıklı ya da dayanıksız kamu binası kavramını gündemden çıkaracağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk devletleri yakın iş birliği içinde
18:51
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldı
17:51
Dijital birliğin "kanatlı askerleri" sürü halinde sahaya çıktı
17:44
Portekiz için üretilecek gemilerin ilkinin bloğu kızağa alındı
17:38
Filistin: İsrail geçen yıl Batı Şeria'da 685 çevre ihlali gerçekleştirdi
17:25
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Asrın felaketinde komutanın üşümesin diye verdiği montu 3 yıldır geri vermek için saklıyor
Asrın felaketinde komutanın üşümesin diye verdiği montu 3 yıldır geri vermek için saklıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ