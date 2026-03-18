AA 18.03.2026 12:12

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda saat 16.00 itibarıyla Fevzipaşa, Macar Kardeşler, İtfaiye, 15 Temmuz Şehitler, Gençtürk, Cemal Yener Tosyalı, Dede Efendi, Şehzadebaşı, Vezneciler, 16 Mart Şehitleri, Bozdoğan Kemeri, Darülfünun ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Vatan, Millet, Namık Kemal, Sahil Kennedy ve Ragıp Gümüşpala caddeleri kullanılabilecek.

Sıradaki Haber
Ramazanın son iftarı Çanakkale'de yapılacak
SON HABERLER
13:20
İsrail, İran İstihbarat Bakanı Hatib'in öldüğünü iddia etti
13:18
Bayram öncesi otogarlarda yoğunluk yaşanıyor
13:15
"Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma sunuldu
13:13
Bayram öncesi market denetimleri sürüyor
13:11
İstanbul'da bayram yağışlı geçecek
13:10
THY'den bayramı tatili için 297 ek sefer
