Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.03.2026 10:36

Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

[Fotograf: AA]

Sürücüsü henüz belirlenemeyen kapalı kasa kamyonet, Keşan-Malkara kara yolunun 6. kilometresinde Ö.K. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyonette bulunan Pakistan uyruklu M.U.R, M.T. ve T.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan M.U.R. ve M.T, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

T.Y'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Ö.K, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

ETİKETLER
Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çanakkale'de Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü törenleri başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:25
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
11:14
İletişim Başkanı Duran'dan Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
11:15
Bakan Gürlek: Benim veremeyeceğim hesabım yok
11:06
Ticaret Bakanlığı gayrimenkul ve taşıt ilanlarını mercek altına aldı
11:04
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü geçen yıl 10 binin üzerinde uçuş izni verdi
11:33
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, TRT Haber'de
Çanakkale'de Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü törenleri
Çanakkale'de Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü törenleri
FOTO FOKUS
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ