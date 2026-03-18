TRT Haber 18.03.2026 09:40

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'in bazı bölümleri için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, denizlerde beklenen fırtınanın öğle saatlerinden itibaren farklı bölgelerde etkili olması öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre denizlerdeki durum şöyle;

Kuzey Ege’de rüzgarın, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Batı Karadeniz’in doğusunda (Bartın-Kastamonu) rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (50-75 km/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor. Bölgedeki fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Güney Ege’nin güneyinde rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği, öğle saatlerinden sonra ise etkisini kaybedeceği bildirildi.

Doğu Akdeniz’in doğusunda (Hatay’ın güney kıyıları) ise rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 50-75 km/saat hıza ulaşması bekleniyor. Buradaki fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı denizcilerin ve ilgililerin tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Çanakkale'de Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü törenleri
Çanakkale'de Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü törenleri
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
