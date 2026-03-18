Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, denizlerde beklenen fırtınanın öğle saatlerinden itibaren farklı bölgelerde etkili olması öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre denizlerdeki durum şöyle;



Kuzey Ege’de rüzgarın, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz’in doğusunda (Bartın-Kastamonu) rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (50-75 km/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor. Bölgedeki fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Güney Ege’nin güneyinde rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği, öğle saatlerinden sonra ise etkisini kaybedeceği bildirildi.

Doğu Akdeniz’in doğusunda (Hatay’ın güney kıyıları) ise rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 50-75 km/saat hıza ulaşması bekleniyor. Buradaki fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı denizcilerin ve ilgililerin tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.