Asrın felaketinde komutanın üşümesin diye verdiği montu 3 yıldır geri vermek için saklıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketine Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde yakalanan 19 yaşındaki Beliz Aydın'ın enkaz altında çıkartılan annesi Betül Günyaşar hastanede hayatını kaybederken ağabeyi Abdurrahman Aydın iki bacağı ampute edilerek hayatta kaldı.

Asrın felaketini derinden yaşayan Beliz, depremin 16'ıncı saatinde enkazın altından annesi ve yaralı ağabeyini kurtaran komutanın, kendisine üşümesin diye emanet olarak verdiği parkayı yıldır özenle saklıyor.

Askerin kendisinene emaneti olan parkayı geri verebilmek için özenle saklayan Beliz Aydın, "Bu mont, depremin ilk gününden itibaren bende duruyor. Montu her giydiğimde o günleri hatırlıyorum. O günden bugüne kadar saklıyorum ama giymeye çok cesaret edemiyorum. Giydiğimde o anlara geri gittim ve kötü hissettim. Montu bana veren askeri tekrardan görmek isterim, emanetini vermek isterdim. O gün annemi ve ağabeyimi enkaz altından çıkaran asker, çok üşüyorum diye montunu bana vermişti. Annem ve abimi enkaz kurtardı, annem vefat etti ama abimi kurtarabildik" dedi.

"Hastanede montu geri vermek için saatlerce bekledi"

Beliz'in kendisine emanet edilen parkayı teslim etmek için 6 Şubat günü hastanede beklediğini ifade eden Çilem Artan, "Beliz benim en yakın arkadaşımın kızı. Annesi, 6 Şubat depremlerinde vefat etti. Oğlu Abdurrahman, annesini kurtarmak için ayaklarını kaybetti. Hayatta Abdurrahman ve Beliz tek başına kaldılar. Ben onları hiç yalnız bırakmadım. Beliz; çok akıllı, güçlü ve iradeli bir kız. Gaziantep'te üniversite okuyor. Okula başladı ve bu bizim için gurur verici bir durumdu. Annesi de bunu istiyordu. Bundan sonra daha da başarılı olacak. Bir hedefi var ve biz o günleri göreceğiz." şeklinde konuştu.

Artan, 6 Şubat sabahı rütbeli bir komutanın, Beliz üşümesin diye parkasını verdiğini ve Beliz'e "senden geri alacağım" dediğini anlattı.

Beliz'in annesini kaybettiğinde ve abisini kurtardıklarında hastanede askerin emaneti olan montu geri vermek için saatlerce beklediğini belirten Artan, "Bu bilinçle yetiştirilen bir çocuktu. O acılar içinde emaneti geri teslim etmek için bekliyor ama asker geri gelmiyor. O kadar çok gelmesini ister ki komutana emanetini teslim edip teşekkür etmek ister. İnşallah hayallerini de kavuşur" ifadelerini kullandı.