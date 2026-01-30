Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.01.2026 00:01

İzmir'de yollar göle döndü

İzmir'in merkez ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

İzmir'de yollar göle döndü
[Fotograf: AA]

İzmir'de  gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve fırtına akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli sağanak ve fırtına özellikle merkez ilçeler Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova olmak üzere diğer ilçeleri de etkiledi.

 

Bazı sokak ve yollarda kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

Buca'nın Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde, Gaziemir'in Akçay Caddesi'nde sel meydana gelirken, bazı araçlar su altında kaldı.

Efeler Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.

Konak'ın Yenişehir Mahallesi'nde rögarlar taştı.

Su birikintileri ve sel nedeniyle sürücü ve vatandaşlar yol ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlanırken, esnaf ise işletmelerine giren suları tahliye etti.

İzmir'de yollar göle döndü

Buca ve Bornova ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Mahalle sakinleri evlerine basan suyu kendi imkanlarıyla dışarı çıkarmaya çalıştı.

3 ilçede sular kesildi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düştüğü belirtilerek, "Bu hattan beslenen Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerine su verilememektedir. Ekiplerimiz arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Buca ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaş ve araçta mahsur kalan 3 kişi polis ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Aynı ilçede sel sularına kapılan bir motokurye ise bir süre sürüklendikten sonra durabildi.

 

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de bazı iş yerlerini su bastı.

Buca'nın Vali Rahmi Bey Mahallesi'ndeki iş yerini su basan esnaf Volkan Gümüş (29), daha önce de benzer yağışlarda aynı sorunları yaşadıklarını söyledi.

Buca Belediyesini defalarca aradığını fakat geri dönmediklerini ifade eden Gümüş, "Kimse yardıma gelmedi. Maddi zararım var. Bir kahve dükkanı işletiyorum. Kullandığım kahve makinesi su nedeniyle zarar görmüş olabilir. Bu zararı kimin karşılayacağını bilmiyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Fatma Yavuzer da her yağışta aynı sorunu yaşadıklarını, yetkililere defalarca bildirimde bulunduklarını ama çözüm üretilmediğini söyledi.

ETİKETLER
Fırtına İzmir Sağanak
Sıradaki Haber
2 ilde motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:38
Yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerde 'zorunlu servis ücreti' yasaklandı
00:04
İran, Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" ilan eden AB'ye karşılık gerekli önlemleri alacağını duyurdu
23:36
Burhanettin Duran: Türkiye Özbekistan ilişkileri son yıllarda ivme yakaladı
23:20
Merkür aslında "ölü gezegen" değil mi?
23:09
İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin diplomasi için "gerilimi artıran eylemlerine" son vermesi gerektiğini söyledi
23:05
Okullarda 2. dönem 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başlayacak
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Asrın felaketinde komutanın üşümesin diye verdiği montu 3 yıldır geri vermek için saklıyor
Asrın felaketinde komutanın üşümesin diye verdiği montu 3 yıldır geri vermek için saklıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ