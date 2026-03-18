Gündem
AA 18.03.2026 13:12

Bayram öncesi market denetimleri sürüyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç maddeleri ile tatlı, çikolata ve şekerleme ürünlerine yönelik denetimde bulundu.

Ramazan ayında temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimlerini sürdüren Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Yenimahalle ilçesinde bir markette denetim yaptı.

Ekipler, bayram öncesi tüketimi artan tatlı, çikolata ve şekerleme ürünlerinin fiyat ve etiketlerini inceledi, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin de fiyat ve etiketlerini denetledi.

Ekiplerce, etiket-kasa fiyatı uyumsuzluğu ile haksız fiyat artışı kapsamında ürünlerin alış ve satış tutarlarına bakıldı.

"Denetimlerimize devam ediyoruz"

Denetime ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, Ramazan Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra tatlı, çikolata ve şekerleme reyonlarında denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasada haksız fiyat artışına mahal vermemek adına, başta yerel ve ulusal marketler olmak üzere kafeterya, restoran ve fırınlarda haksız fiyat artışı ve etiket mevzuatı kapsamında yoğun ve yaygın denetimlerimize devam ediyoruz."
 

