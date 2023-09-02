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Türkiye
AA 02.09.2023 09:43

Otomobille polis memuruna çarparak yaralayan alkollü sürücü tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde trafik kazasına müdahale eden polis memuruna aracıyla çarparak yaralayan ve adli kontrolle serbest bırakılan alkollü sürücü, yeniden gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Otomobille polis memuruna çarparak yaralayan alkollü sürücü tutuklandı

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul-Bursa kara yolu Engürücük Mahallesi mevkisindeki olayın ardından sürücü Ali A'nın salıverilmesine itiraz etti.

İtirazı değerlendiren nöbetçi hakimliğin kararı doğrultusunda yeniden gözaltına alınan Ali A, alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

İstanbul-Bursa yolu Engürücük Mahallesi yakınlarında 28 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazası dolayısıyla bölgeye trafik polisleri sevk edilmişti.

Olay yerine gelen polisler araçtan indiği sırada Ali A'nın kullandığı otomobil önce polislere ardından ekip otosuna çarpmıştı.

Yaralanan bir polis memuru sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, 89 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Ali A. gözaltına alınmıştı.

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