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Türkiye
DHA 02.09.2023 09:26

Kamyon, şarampole yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonun şoförü İrfan Özbek, hayatını kaybetti.

Kamyon, şarampole yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Gece saatlerinde Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, İskenderun yol ayrımı yakınlarında meydana gelen kazada İrfan Özbek’in kontrolünü yitirdiği kamyon, şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen kamyonda sıkışan Özbek, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özbek'in öldüğü belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından İrfan Özbek'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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