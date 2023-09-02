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Türkiye
AA 02.09.2023 09:23

"Kanunsuz silahlanmaya hayır" operasyonu: 57 gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen "kanunsuz silahlanmaya hayır" operasyonunda 57 şüpheli gözaltına alındı.

"Kanunsuz silahlanmaya hayır" operasyonu: 57 gözaltı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silahla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

13 ilçede belirlenen adreslere 710 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, 57 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Kanunsuz silahlanmaya hayır" operasyonu: 57 gözaltı

Adreslerde, yapılan aramalarda, 4 AK-47 kalaşnikov, 15 ruhsatsız tabanca, 20 av tüfeği, 3 bin 842 bu silahlara ait mermi, 53 şarjör ile 2 dürbün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 13 zanlı da yakalandı.

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