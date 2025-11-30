Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
DHA 30.11.2025 08:40

Otomobiliyle gişelere çarpan doktor hayatını kaybetti

İstanbul Tuzla’da otoyol girişinde Orhanlı gişelerine otomobiliyle çarpan 27 yaşındaki Semih Sarvan hayatını kaybetti.

Otomobiliyle gişelere çarpan doktor hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Orhanlı gişelerinde Ankara istikametine giden Semih Sarvan’ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkışırken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri gişeleri trafiğe kapatarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Semih Sarvan’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Sarvan, araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Otomobiliyle gişelere çarpan doktor hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Sarvan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Sarvan, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer yandan kazada hayatını kaybeden Semih Sarvan’ın Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan doktor olarak çalıştığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

