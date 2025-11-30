Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
İHA 30.11.2025 05:45

Hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada araç hurdaya döndü

Üsküdar'da hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada araç hurdaya dönerken, toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada araç hurdaya döndü
[Fotograf: İHA]

Kaza, gece saatlerinde gerçekleşti. Otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen aracı sollamak istediği sırada, karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araç  hurdaya döndü, iki araçta da ağır hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeni yle sahil yolu bir süre trafiğe kapatılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Trafik Kazası
