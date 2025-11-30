Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
AA 30.11.2025 08:06

D-100 kara yolunda tır yangını: Ankara istikametinde ulaşım aksadı

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

D-100 kara yolunda tır yangını: Ankara istikametinde ulaşım aksadı

Kara yolunun Ankara istikametinde seyir halindeki Y.A.D'nin kullandığı tekstil malzemesi yüklü tırın dorsesinden Çaydurt mevkiinde dumanlar çıkmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları kapsamında, trafik ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

Kimyasal madde püskürtülerek yapılan müdahalenin yetersiz kalması üzerine olay yerine iş makinesi talep edildi.

D-100 kara yolunda tır yangını: Ankara istikametinde ulaşım aksadı

İş makinesinin tır üzerindeki tekstil malzemelerini yola sermesinin ardından, itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Ekiplerce yaklaşık 3 saat süren çalışmayla söndürülen yangında, tır ve tekstil malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

