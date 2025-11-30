Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.11.2025 08:18

Tekirdağ'da 2 ton sakatat ele geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kapalı kasa minibüste belgesiz 2 ton sakatat ele geçirildi.

Tekirdağ'da 2 ton sakatat ele geçirildi

Ergene İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na, ilçeye yüklü miktarda kaçak sakatat getirileceği yönünde ihbar yapıldı.

Ekipler, içinde sakatat olduğu belirtilen aracı takibe alıp Ahiahmet Mahallesi'nde durdurdu. Kontrolde araçta torbalar içinde kesim tarihi belirsiz, faturasız 2 ton kaçak sakatat ele geçirildi.

Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. Sakatatlar imha edilirken, iki firma hakkında inceleme başlatıldı. Sakatatların başka illere götürülmeye hazırlandığı belirtildi.

ETİKETLER
Tekirdağ
Sıradaki Haber
D-100 kara yolunda tır yangını: Ankara istikametinde ulaşım aksadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:13
Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
09:28
Bolu'da kar yağışı
09:28
Başkentte aranan şüphelilere "şafak" baskını: 105 gözaltı
09:26
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı
08:47
Otomobiliyle gişelere çarpan doktor hayatını kaybetti
08:11
D-100 kara yolunda tır yangını: Ankara istikametinde ulaşım aksadı
Trakya'da "Kasım Devesi" geleneği bazı köylerde yaşatılıyor
Trakya'da "Kasım Devesi" geleneği bazı köylerde yaşatılıyor
FOTO FOKUS
Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ