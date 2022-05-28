Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 20:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Metrelerce havaya uçan yaya, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 12.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Gülay Caddesi üzerinde meydana geldi.
S.P. idaresindeki otomobil T.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan T.A. sert bir şekilde yere çakıldı.
Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıs ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, kaza anı ise olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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