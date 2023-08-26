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Türkiye
AA 26.08.2023 02:49

Otomobilin çarptığı ticari araç takla atarak karşı şeride geçti: 4 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkarak takla atan kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Otomobilin çarptığı ticari araç takla atarak karşı şeride geçti: 4 yaralı

A.C. yönetimindeki otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Gencelli Mahallesi mevkiinde B.K'nin kullandığı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, takla atarak karşı şeride geçti.

Kazada kamyonet sürücüsü B.K. ile yanında bulunan H.S.K, M.K. ve L.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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