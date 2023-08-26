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Türkiye
AA 26.08.2023 01:32

Malatya’da yolcu otobüsü alev alev yandı

Malatya'da, seyir halindeki bir yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yolcular zamanında tahliye edilirken, ekiplerin alevlere müdahale ettiği otobüste maddi hasar meydana geldi.

Malatya’da yolcu otobüsü alev alev yandı

Kütahya'dan Van istikametine giden ve 35 yolcusu bulunan otobüs, Akçadağ ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti, yolcular indirildi.

Bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otobüste maddi hasar meydana geldi.

Yaralanan olmadı

Yaralanın olmadığı olayda, tahliye edilen yolcular bölgeye gönderilen bir başka araçla yollarına devam etti.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, bölgeye giderek inceleme yaptı.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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