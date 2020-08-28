Haber Giriş: Kaynak: DHA
Otomobilin bagajında 296 adet tarihi sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Bolu'da, jandarmanın durdurduğu bir otomobilin bagajında, Roma dönemine ait 296 adet bronz sikke ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu bir otomobille tarihi eser kaçakçılığı yapılacağını tespit etti.
Polis, şüpheli otomobili durdurup, bagaj kısmında arama yaptı. Yapılan aramada, Roma dönemine ait 296 adet bronz sikke ele geçirildi.
Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: tarihi eser kaçakçılığı bronz sikke BoluSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 14:02
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