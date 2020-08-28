İstanbul Beylikdüzü'nde bankadan çıkan bir kişi, çantanın içine koyduğu 85 bin lirayı arabasının arka koltuğuna yerleştirdi. Bu sırada kendisini takip eden iki kişi, adamın arabasının arkasına koyduğu 85 bin lirayı gasp ettikten sonra lüks bir araca binerek kaçmaya başladı. Gaspçıların arabasının camına tutunarak gaspı engellemeye çalışan adam, metrelerce yerde sürüklendi.

Sonunda arabayı bırakan adam yaralanırken, gaspçılar lüks araçları ile olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayda yaralanan kişi tedavi altına alınırken, gaspçıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

