Haber Giriş: Kaynak: DHA
Elazığ'da kaybolan 20 küçükbaş hayvanı jandarma buldu
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ'da kaybolan 20 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 8 saatlik arama çalışması sonucu bulundu.
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Altıyaka köyünde yaşayan Hasan Alan, 20 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu jandarmaya bildirdi.
Dün akşam saat 21.00 sıralarında jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarında, saat 05.00'te 20 küçükbaş, Beydeğirmeni köyü mevkisindeki ormanlık alanda bulunarak, sahibi Alan'a teslim edildi.
Hayvanlarını teslim alan, Alan, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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