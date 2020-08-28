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İstanbul'da 1147 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 1147 parça tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takiple istihbarat çalışmaları sonrası 21 Ağustos'ta Kağıthane ve Şişli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, tarihi cami ve vakıf binalarından çalındığı belirlenen 1147 parça tarihi eser bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: tarihi eser istanbul emniyet müdürlüğü İstanbulSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 11:25
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