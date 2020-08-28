Haber Giriş: Kaynak: AA
Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında karantina uygulanması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda merkeze bağlı Saraycık köyünde karantina uygulanmasına karar verildi.
İkinci değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışların kısıtlandığı aktarıldı.
Etiketler: Bayburt karantina koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 11:27
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