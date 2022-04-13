Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobili çalamayınca bozuk paraları aldı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kapısı kilitli olmayan otomobili çalamayınca bozuk para ve flash bellekleri alarak kaçan kişinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Gebze'nin Tatlıkuyu Mahallesi'nde sahur vakti bazı araçların kapılarını yoklayan kişi, bir otomobilin kapısının kilitli olmadığını fark etti.
Bunun üzerine otomobile binen şüpheli, "düz kontak" diye tabir edilen yöntemle aracı çalıştırmak istedi.
Otomobili çalıştıramayan şüpheli, bozuk para ve flash bellekleri alarak kaçtı.
Sabah aracının yanına geldiğinde durumu fark eden sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
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