Batıkent Mahallesi'nde otomobiliyle seyreden ehliyetsiz sürücü Osman S., dersane çıkışı scooter ile evlerine dönen Ezgi Alya Yiğit ile Şimal Toprak'a çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan iki arkadaş ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ezgi Alya Yiğit kurtarılamadı

Burada tedavi altına alınan Ezgi Alya Yiğit, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şimal Toprak'ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit'in cenazesi adli tıp kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Otomobil sürücüsü Osman S. ise gözaltına alındı.

Genç kız toprağa verildi

Ailesi tarafından casız bedeni teslim alınan Yiğit, Hanifi Şireci Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.