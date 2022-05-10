Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilde kilitli kalan bebeğin yardımına itfaiye yetişti
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de bir bebek, kapıları kilitlenen otomobilde unutuldu. Anahtarı üstünde olan otomobilde mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin camı kırmasıyla kurtarıldı.
Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi karşısında bir kadın, bebeği S.Ç'yi otomobilinde bırakıp ilaç almak için eczaneye gitti.
Döndüğünde kapıyı açamayan ve anahtarı aracın üzerinde unuttuğunu fark eden anne, çevredekilerin yardımıyla oğlunu çıkaramayınca durumu itfaiyeye haber verdi.
Yaklaşık 20 dakika aracın içinde kalan bebek, adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerince aracın camı kırılarak çıkarıldı.
Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
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