Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 15:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobil takla attı, E-5 Karayolu trafiğe kapandı
[Fotograf: İHA]
İstanbul Avcılar'da, E-5 Karayolu Beylikdüzü istikametinde seyreden panelvan araca çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. 1'i ağır 4 kişi yaralandı, bir süre trafiğe kapanan E-5 Karayolu aracın çekilmesiyle açıldı.
Saat 14.45 sıralarında Avcılar E-5 Gümüşpala Mahallesi mevkiinde kaza meydana geldi.
Beylikdüzü istikametinde seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, aynı yönde giden Soner Özdemir yönetimindeki panelvan araca yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Panelvan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Yaralılar Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bir süre trafiğe kapatılan E-5 Karayolu, takla atan aracın çekilmesiyle açıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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