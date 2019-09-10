Otomobil şarampole devrildi; sürücü hafif yaralandı10 Eylül 2019 Salı 10:05 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 10:17
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 20 metre yükseklikten alttaki caddeye düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı, yanında bulunan oğlu ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Osman Yılmaz Mahallesi 608/5 Sokak'ta Feyza T. idaresindeki 20 BFJ 53 plakalı otomobil, bayır aşağı inerken kontrolden çıkarak park halindeki 41 YG 800 plakalı otomobile çarptı, ardından 20 metre yükseklikten İstanbul Caddesi'ne düştü.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazayı sıyrıklarla atlatırken, yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu Y.T. kazadan yara almadan kurtuldu. Sağlık ekipleri Feyza T'yi Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobilin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otomobilin caddeye düşmesi, kaldırımda yürüyen 2 çocuğun panik yaşaması, çevredeki vatandaşların aracın yanına gelerek yardım etmesi yer alıyor.
Kaynak: AA