Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında 50 muvazzaf jandarma astsubay ile örgüt üyesi askerlerin sözde sorumlusu olan 3 şüpheli için gözaltı kararı verdi.

Kara Kuvvetleri soruşturmasında 29 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki ankesör soruşturması kapsamında ise 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen şüphelilerin 3'ünün yüzbaşı, 16'sının üsteğmen, 8'inin teğmen ve 2'sinin ise örgütün gizli asker sorumlusu olduğu belirtildi.

Konya merkezli 28 ilde FETÖ soruşturması: 53 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele sözde yöneticilik yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 28 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Malatya merkezli 9 ilde operasyon: 12 gözaltı

Malatya merkezli 9 ilde FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonda 8'i muvazzaf, 3'ü ihraç, 1'i emekli astsubay olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA, TRT Haber