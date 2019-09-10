Türkiye
Hatay'da geminin makine dairesinde yangın10 Eylül 2019 Salı 09:37 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 10:11
Hatay'da özel bir işletmeye ait limanda bulunan yük gemisinde çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Geminin makine dairesinde hasar oluştu.
Hatay'ın Payas ilçesinde özel bir işletmeye ait limana yanaşan buğday yüklü geminin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Limanda görevli personellerin haber vermesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin söndürdüğü yangında, geminin makine dairesinde hasar meydana geldi.
Dumandan etkilenen bazı itfaiye personeline çevredekiler tarafından ayran ikram edildi.
Kaynak: AA
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