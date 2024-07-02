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Türkiye
İHA 02.07.2024 23:38

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

Malatya’da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı
[Fotograf: İHA]

Akşam saatlerinde Malatya-Sivas karayolu Anayurt Bulvarı mevkiinde meydana gelen kazada Sivas istikametine seyir halinde olan otomobil ile plakası bulunmayan motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet metrelerce savruldu. Feci kazada motosiklette bulunan Serdar Aslan olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Serdar Aslan’ın vefat haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, şahsın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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