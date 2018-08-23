Otobüslerde unutulan eşyalar şaşırtıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüslerde unutulan eşyalar Kayıp Eşya Bürosu'nda muhafaza ediliyor. Büroda cüzdan, saat, gözlük, kimlik gibi eşyaların yanı sıra alışverişe çıkıldığında unutulan eşyalar da var.

Konuyla ilgili bilgi veren Eshot Genel Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürü Kenan Atmaca, geçtiğimiz dönemlere nazaran daha az kayıp eşyanın geldiğini belirterek, "Şoför arkadaşlarımız tarafından otobüslerde unutulan eşyaların tutanakla büromuza teslimi gerçekleşiyor. Eğer gelen eşyada iletişim bilgileri varsa muhtarlık aracılığıyla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz ya da vatandaşlarımız doğrudan bizleri arayarak hat numarasını, saatini belirterek eşyasının bizde olup olmadığını soruyor. Buraya gelen eşyaların belli bir süre muhafazasını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Gitardan bastona birçok eşya unuttular

Genellikle cüzdan türü eşyaların unutulduğunu söyleyen Atmaca, "Eskiden büromuza daha çok eşya geliyordu. Son dönemlerde bilinçlenmenin artmasına bağlı olarak eşya sayısında azalış gerçekleşti. Unutulan eşyalar arasında gözlük, kıyafet, cep telefonu, cüzdan, kitaplar, şemsiyeler ve hatta baston bile mevcut. Vatandaşlara tavsiyemiz, 'Nasıl olsa unuttum, gelmez' diye düşünmeyin. Bizlerle iletişime geçin, bize mutlaka sorun" diye konuştu.

Kaynak: İHA