Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile TOMA sevk edildi.

Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ve TOMA'lar yangına müdahale ediyor.

Ekipler, alevlerin olay yeri yakınlarında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Öte yandan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ile Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da olay yerinde incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gülpınar, yangın nedeniyle vatandaşlara geçmiş dileklerini iletti.

Yangının kısa sürede söndürülmesini temenni eden Gülpınar, şöyle konuştu:

"Kereste olması işi biraz sıkıntıya sokuyor. Şanlıurfa ve bütün ilçe belediye ekipleri burada. İnşallah el birliğiyle söndürürler. Arkadaşlar yoğun çaba harcıyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Bayram günü tabii üzücü bir olay. İnşallah bu tür felaketlerle bir daha karşılaşmayız ama bu bittikten sonra tedbir alınması lazım diye düşünüyorum. Bence bu pazarın burada olması biraz sıkıntı arz ediyor. İnşallah yetkililer en kısa zamanda buna bir çare bulur."

Başkan Fevzi Demirkol ise yangının başka yerlere sıçramaması için ekiplerin çaba gösterdiğini belirterek, "TOMA ekibi de yangına müdahale ediyor. Temennimiz kısa sürede yangının söndürülmesi ve esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi. Ben burada çalışan tüm ekiplere ve cansiperane şekilde hayatlarını tehlikeye atarak yangına müdahale eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: AA