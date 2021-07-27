Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 20:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Siirt'te halk otobüsü şoförü Cengiz Çelik, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.
Üniversite-şehir merkezi hattında sefer yapan Siirt Belediyesi Halk Otobüsünde bir kadın yolcu fenalaştı.
Durumu fark eden diğer yolcular durumu otobüs şoförüne bildirdi. Şoför Çelik, baygınlık geçiren kadını Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesine ulaştırdı.
İlk müdahalesi yapılan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
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