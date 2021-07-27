Üniversite-şehir merkezi hattında sefer yapan Siirt Belediyesi Halk Otobüsünde bir kadın yolcu fenalaştı.

Durumu fark eden diğer yolcular durumu otobüs şoförüne bildirdi. Şoför Çelik, baygınlık geçiren kadını Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesine ulaştırdı.

İlk müdahalesi yapılan kadın, hastanede tedavi altına alındı.