Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’nde iddiaya göre, annesi ile birlikte durakta otobüs bekleyen Savaş B., Demirtaş-Heykel arasında sefer yapan halk otobüsüne maskesiz binmek istedi. Otobüs şoförü İzzet Ç., Savaş B.'yi maskesini takması için uyardı.

Şoförün uyarısına sinirlenen Savaş B., maske takmayı reddetti. İkili arasında başlayan maske tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İzzet Ç. yanındaki bıçakla, Savaş B.'yi kol ve sırtından bıçakladı.

[Fotoğraf: DHA]

Sürücü gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Savaş B., sağlık ekiplerince olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olay yerinde bekleyen İzzet Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.