Nevşehir Güney Çevre Yolu’nda 200 metre ilerideki kavşağa ulaşmak için yan yoldan ters şeride giren Vecdi Gök idaresindeki tır ile Sadi Açıkgöz yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri gitti.

[Fotoğraf: İHA]

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, otomobil sürücüsü Sadi Açıkgöz ve eşi Besime Açıkgöz’ün yaşamlarını kaybettiği belirlendi.

Jandarmanın güvenlik şeridi çektiği yol bir süre trafiğe kapatıldı. Tır şoförü gözaltına alındı.