Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, toplu ulaşım araçlarında kapasitenin yaklaşık üçte biri kadar ayakta yolcu taşımaya müsaade edildiğini açıkladı.

Edirne’de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 65 yaş ve üzeri vatandaşlar toplu ulaşımdan gündüz 10.00 ile 15.00 saatlerinde arasında ücretsiz faydalanabilecek. Uygulama bugünden itibaren başladı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar şehir içi toplu ulaşım sistemi araçlarında 10.-15.00 saatleri arasında ücretsiz seyahat ederken, bu saatler dışında ücret ödemek durumunda kalacak.