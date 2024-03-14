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Türkiye
TRT Haber/AA 14.03.2024 12:46

Otobüs şoförü, 'fazla yolcu' tartışmasında yolcuya sopayla saldırdı

Adana'da özel halk otobüsüne kapasitenin üzerinde yolcu alınmasına tepki gösteren yolcu, aracın şoförü tarafından sopalı saldırıya uğradı.

Merkez Yüreğir ilçesinde, özel şehir içi halk otobüsünde fazla yolcu alınmasına yolculardan biri tepki gösterdi. Bunun üzerine muavin ile yolcu arasında başlayan tartışmaya şoför de dahil oldu.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada şoför, kendilerine tepki gösteren yolcuya sopayla saldırdı. Daha sonra muavin de şoförün elindeki sopayı alıp yolcuyu darbetti.

Diğer yolcuların araya girmesiyle sonlanan kavganın ardından yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen yolcu ile şoför, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, aracın ön kısmında bulunan yolculardan arka bölüme ilerlemesini isteyen muavine bir yolcu tepki gösteriyor. Bunun üzerine muavin ile yolcu arasında çıkan tartışma şoförün de katıldığı kavgaya dönüşüyor. Kavga sırasında önce şoför, koltuğunun yanında bulundurduğu sopayla yolcuya saldırıyor. Daha sonra muavin de şoförün elinden aldığı sopayla yolcuyu darbediyor. Kavganın arasında kalan bir kadın yolcu ise otobüsten hızla iniyor.

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