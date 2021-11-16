İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da suç örgütlerine silah satan kaçakçılara yönelik, 29 Ekim Cuma günü çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Gaziosmanpaşa'da bulunan oto galeri görünümlü işyerine yapılan baskında, Ü.H.Ö, S.Ş, A.Y ve C.E. isimli kişiler gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda piyasaya sürülmek ve suç örgütlerine dağıtılmak üzere siparişi alınmış ve depolanmış olarak; 78 kurusıkı tabanca ve boş şarjör, 80 tabanca çerçevesi, 80 tabanca horoz tertibatı, 80 tabanca sürgüsü, 80 değişik çap ve ebatlarda tabanca şarjörü, 80 pim yay emniyet mandala tetik tertibatı, 4 silah yapımında kullanılan makine ele geçirildi.

Gizli bölgede sahte plaka imalatı



Polis ekiplerince yapılan aramaların devamında işyerinin duvar görünümlü gizli bir bölmesinin olduğu ve sıkma köpüklerle gizlenmiş vaziyette bulunan çelik kapılı bölme bulundu.



Gizlenmiş bölmede yapılan aramalarda ise suç örgütlerine yapmış oldukları eylemlerde, eylemleri yapan kişilerin, polis tarafından bulunamaması amacıyla sahte plaka basıldığı ve basılan bu plakaların kargo poşetleri içerisinde sipariş üzerine dağıtıldığı ortaya çıktı.



Küçükçekmece'de ikinci dalga operasyon



Polis ekipleri, suç örgütüne yönelik başlatılan teknik ve fiziki takibinin ardından organize şekilde silah ticareti yapılan şebekeye yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.



12 Kasım Cuma günü silah ticareti yapılacağı yönünde alınan bilgi doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şebeke lideri olduğu iddia edilen V.Y. ve örgüt yöneticisi S.S., ile A.K., M.A., B.İ., M.O., B.O., Y.G. ve M.K. gözaltına alındı.





Operasyon kapsamında bir silah atölyesi ve iş yerinde yapılan aramalarda, 960 kurusıkı tabanca, 112 adet şarjör, 20 ruhsatsız tabanca, 21 silah namlusu, 101 9 mm çapında fişek, 47 yiv ve set olmayan namlu, 1 av tüfeği ve 64 kurusıkı mermisi ele geçirildi.



Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli de adliyeye sevk edildi.



Ele geçirilen silah ve aparatları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi avlusunda sergilendi.

