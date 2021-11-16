Erzurum Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Ocak 2021'de göreve başlayan Ümit Demirhan, eşi Vesile ve 10 yaşındaki kızları Elif ile 25 Eylül'de COVID-19'a yakalandı.

Eşi ve kızı hastalığı hafif atlatırken, Demirhan, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aşı olmadığı belirtilen Demirhan, dün yaşamını yitirdi.

Demirhan için görev yaptığı adliye binası önünde tören düzenlendi. Törene Vali Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, hakim ve savcılar, Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, adliye çalışanları ile Demirhan'ın eşi Vesile ve annesi Şükran Demirhan ile yakınları katıldı.

Demirhan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Gümüşhane'ye gönderildi.