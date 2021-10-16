Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmanlı ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, Osmanlı dönemine ait mühür ve Bizans dönemine ait kolye ele geçirildi.
Körükler köyü Hüyük tepesi mevkiinde kaçak kazı ihbarını üzerine Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
Operasyonda, Osmanlı dönemine ait mühür, Bizans dönemine ait kolye ve kazıda kullanılan dedektör ile iş makinesi ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, M.S, R.A, H.S, R.B, İ.A, A.A, M.E.P, Ö.T'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Isparta Tarihi Eser Kaçak Kazı
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