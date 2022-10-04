Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de tarihi eser operasyonu
[Fotograf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarihi eser operasyonunda 88 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.Ş'nin ev ve eklentilerinde tarihi niteliği bulunan eserler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 88 sikke ve dedektör ele geçirildi.
Ev sahibi G.Ş. gözaltına alındı.
Etiketler: Osmaniye
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