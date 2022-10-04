Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da 6 kilogram çam mantarı bulundu
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda 6 kilo 100 gram ağırlığında çam mantarı buldu.
Mantar toplamak için ormanlık alana giden Ahmet Tandırcıoğlu, büyük bir mantar buldu. İlçeye getirip tarttığı mantarın 6 kilo 100 gram ağırlığında olduğunu gören Tandırcıoğlu, mantarı ilçede esnaflık yapan Erol Bahadır Sezer'e sattı.
Ahmet Tandırcıoğlu, mantarı Köçekli köyü mevkisindeki ormanlık alanda bulduğunu belirterek, büyüklüğünü görenlerin oldukça ilgi gösterdiğini söyledi.
"Bu yıl ilçede mantar bolluğu yaşanıyor"
Erol Bahadır Sezer ise daha önce bu büyüklükte bir çam mantarı görmediğini dile getirerek, "Mantarın kilosunu 70 liradan satıyorum. Bu yıl ilçede mantar bolluğu yaşanıyor." dedi.
Etiketler: Kastamonu
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