Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Üyesi yakalandı.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerinin bulunduğu istihbaratı edinilen otomobili Meriç yolu istikametinde durdurdu.
FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan otomobildeki meslekten ihraç edilen pratisyen hekim E.E, öğretmen İ.A. ve R.C. yakalandı.
Otomobil sürücüsü Y.K. ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Yunanistan Sınır Güvenliği Edirne
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