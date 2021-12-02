Faysal Şakar idaresindeki 07 AIM 803 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün motor bölümünde, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Toprakkale gişeleri yakınında yangın çıktı.

Çıkan dumanı fark eden şoför, aracı yol kenarına park ederek otobüsteki yolcuları tahliye etti.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesi yangın söndürüldü.

Otobüs kullanılamaz hale geldi

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.