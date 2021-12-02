Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Osmaniye'de seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Faysal Şakar idaresindeki 07 AIM 803 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün motor bölümünde, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Toprakkale gişeleri yakınında yangın çıktı.
Çıkan dumanı fark eden şoför, aracı yol kenarına park ederek otobüsteki yolcuları tahliye etti.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesi yangın söndürüldü.
Otobüs kullanılamaz hale geldi
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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