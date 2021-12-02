Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zihinsel engelli genç donmak üzereyken bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, 9 saat sonra donmak üzereyken bulundu.
İnegöl ilçesi Kırsal Hamamlı Mahallesi'nde yaşayan ve gündüz evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen zihinsel engelli 19 yaşındaki Mehmet Kardaş 9 saat sonra bulundu.
Kardaş’ın ailesi, çocukları eve dönmeyince durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
Harekete geçen jandarma, AFAD ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri, arama çalışması başlattı.
Kardaş evinden yaklaşık 50 kilometre uzakta, donmak üzereyken bulundu.
Yaklaşık 9 saat sonra bulunan Kardaş, hastaneye kaldırıldı.
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