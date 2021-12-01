Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta buzlanma nedeniyle otomobil şarampole devrildi
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kars’ın Arpaçay ilçesinde, Tuncay K. idaresindeki otomobil, Arpaçay-Çıldır kara yolu üzerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan çalışmada araçta sıkışan sürücü Tuncay K. ile Gülsenem K., Ergin G. ve Nermin G. çıkarıldı.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, diğer sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.
Etiketler: AFAD Jandarma Genel Komutanlığı Kar Yağışı Kars Trafik Kazası
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