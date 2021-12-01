Kars’ın Arpaçay ilçesinde, Tuncay K. idaresindeki otomobil, Arpaçay-Çıldır kara yolu üzerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan çalışmada araçta sıkışan sürücü Tuncay K. ile Gülsenem K., Ergin G. ve Nermin G. çıkarıldı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, diğer sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.