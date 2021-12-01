Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da maden ocağında bir işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'da, maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki barit madeni ocağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu işçi Abdullah Utku'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Etiketler: Antalya İşçi Ölümleri Maden
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