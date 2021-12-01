Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki barit madeni ocağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu işçi Abdullah Utku'nun cansız bedenine ulaşıldı.